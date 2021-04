ALLENATORI, Gattuso in pole, regge il sogno Sarri

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino questa mattina si fa il punto anche per ciò che riguarda la questione legata al futuro allenatore viola: come spiega il quotidiano, la sensazione è che oggi come oggi il favorito sia Gattuso per il quale il presidente ha sempre manifestato apprezzamento. Ha grinta, capacità di gestione, diverse esperienze e dopo il quasi scontato addio al Napoli avrà dentro una gran voglia rivincita. Gli altri nomi segnati in rosso sul taccuino di Pradè (il d.s. sembra sempre più vicino alla conferma per un’altra stagione) sono quelli di De Zerbi, Juric (ma andrebbero riallacciati i rapporti dopo l’accordo sfumato di un anno fa) e Italiano. Giovani, pieni di idee, e pronti a misurarsi in piazze più importanti rispetto a Sassuolo, Verona e Spezia. Certo, il preferito resterebbe Sarri, e per provare a convincerlo potrebbe intervenire Commisso in prima persona. Missione difficile ma, forse, non ancora impossibile.