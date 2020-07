ALLENATORE, Marcelino un'idea per la Viola ma...

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in questi mesi Joe Barone e Daniele Pradè hanno proposto a Rocco Commisso una serie di nome per la panchina della Fiorentina la prossima stagione. Tra i tanti nomi proposti non c'è mai stato De Rossi, Benitez, Emery o Spalletti. C'erano invece Bielsa, Silvinho ma soprattutto Marcelino, ex allenatore di Valencia e Siviglia. Una specie di Paulo Sousa ma più concreto. L'allenatore spagnolo, però, vorrebbe almeno tre milioni a stagione, troppi? Per Commisso parrebbe di sì. Marcelino è un opziome suggestiva a Firenze, non a New York dove le decisioni verranno prese.