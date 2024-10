ADLI, Palladino pronto a ridargli fiducia contro il "suo" Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina fa un focus sul grande ex di serata Yacine Adli. A un anno di distanza da un video in cui cantava "Io non ti lascerò, sempre con te sarò" e che lo fece diventare l'idolo del popolo rossonero, il franco-algerino dovrà incrociare i tacchetti col 'suo' Milan.

Lo farà, con ogni probabilità, giocando, per la seconda volta nel giro di una manciata di giorni, da titolare, scrive il quotidiano. Raffaele Palladino sembra essersi convinto che la crescita della Fiorentina passi proprio dall'inserimento di qualità a centrocampo. Per una squadra che alla disperata ricerca di soluzioni offensive, la verticalità che garantisce Adli potrà essere utile anche contro un avversario, come il Milan di Fonseca che difende alto e con una linea spesso poco allineata.