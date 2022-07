ACQUISTI, Stretta su Jovic e Dodô: l'ultima sponda

Spazio alle altre trattative di mercato della Fiorentina ancora in corso sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: i viola stringeranno i tempi chiedendo la sponda in un caso al Real Madrid e nell’altro allo Shakhtar per definire le operazioni Dodo e Jovic. Il club con Jovic si metterà in casa un attaccante che può rappresentare il simbolo perfetto delle nuove ambizioni: serve, ed è lì a portata di mano, l’accordo con i “Bianchi” della capitale spagnola per il prestito del 24enne serbo con diritto di riscatto a una cifra intorno ai diciotto milioni. Anche perché poi, anzi contestualmente, farà altrettanto con lo Shakhtar in un affare dai contorni delineati da quasi un mese, da quando cioè Dodo ha detto sì al trasferimento a Firenze e poco dopo la società di Commisso ha replicato alla richiesta iniziale degli ucraini (venti milioni) con un’offerta da dodici. Il tempo trascorso è stato utile allo Shakhtar per scendere a sedici e alla Fiorentina per salire a quattordici circa, bonus compresi. Anche questo, è accordo lì a un passo.