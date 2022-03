ACF-HELLAS, Viola ancora storditi dal ko con la Juve

Commentando la partita di ieri, Tuttosport sentenzia che l'1-1 tra Fiorentina e Verona è un risultato giusto per quanto visto in campo. Il pareggio serve però poco ai viola, come ribadisce Krzysztof Piatek al termine della partita. La nota positiva è rappresentata dalla continuità realizzativa del polacco, che sblocca il match con una girata da vero numero nove al decimo minuto. Poi però la Fiorentina va in difficoltà contro l'aggressività e le verticalità ricercate dalla squadra di Tudor, che pareggia con un rigore di Caprari.

La Fiorentina, si legge su TS, è sembrata ancora stordita dalla mazzata in Coppa Italia con la Juventus; i viola sono alle prese con un problema di prolificità offensiva che si potrà alleviare solo col tempo, ma le due vittorie nelle ultime sei di campionato sono un segnale poco promettente per la corsa all'Europa.