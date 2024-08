ABBONAMENTI, Quasi il 100% dei posti liberi venduti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio questa mattina un focus legato alla campagna abbonamenti della Fiorentina, terminata l'altro ieri con il risultato di 12mila tessere staccate. Come evidenzia il quotidiano, sulla carta, basandosi solo sulla cifra, si tratta del secondo numero più basso totalizzato dal dopo-fallimento.

In realtà, dietro ai 12mila abbonamenti staccati dai tifosi della Fiorentina per la stagione 2024/25 si nasconde molto di più e in particolare un risultato che, in base al numero di tessere che erano state messe in commercio tra molti punti interrogativi lo scorso 11 luglio, si avvicina di centimetri al 100% del totale varato dalla società per la fase di fidelizzazione. Inevitabile che a incidere sul computo totale degli abbonamenti staccati ci abbiano pensato i lavori di restyling al Franchi che interesseranno l’impianto per i prossimi anni: alla luce della chiusura della Curva Fiesole (il settore più capiente dello stadio), di parte della tribuna e di oltre metà della Maratona - e con una serie di posti, tanto in Curva Ferrovia quanto nella gradinata, che con i cantieri avranno una visibilità limitata - era impossibile sperare che la Fiorentina potesse mettere in commercio più dei 12mila abbonamenti che poi, in meno di un mese, sono stati sottoscritti.