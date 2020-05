ABBONAMENTI, Ora i viola devono indicare soluzioni

La Nazione quest'oggi torna sul tema rimborsi degli abbonamenti, sottolineando come la Fiorentina non abbia la minima intenzione di fare ostruzionismo in tal senso. Altri club - si legge - hanno varato il rimedio dei voucher da essere sfruttati per l'acquisto di materiale all'interno dello store, per sconti sugli abbonamenti che verranno oppure per la semplice restituzione della quota spettante. Toccherà ai viola indicare il ventaglio di soluzioni più congeniali.