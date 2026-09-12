RFV Zauri: "Buon impatto di Vanoli ma anche grande reazione della squadra dopo il primo gol"

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L'ex difensore-centrocampista viola ed attuale allenatore Luciano Zauri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend": "Un grande mercato sulla carta e tante aspettative ma le prime partite non hanno detto questo e si è arrivati al cambio di panchina. Dispiace perché Grosso è un buon allenatore ma evidentemente non era adatto a questa Fiorentina. Vanoli è tornato dove era stato pochi mesi fa ed ha iniziato alla grande".

Anche lei era al Centenario, che atmosfera c'era? "Di grandissimo entusiasmo, con il presidente e tutti gli altri della Fiorentina. Io ho giocato solo una stagione in viola e mi ha fatto piacere ritrovare i miei compagni vedere chi ha fatto la storia della Fiorentina fa sempre un certo effetto. C'era comunque grande entusiasmo e grandi aspettative intorno a questa squadra".

Che Fiorentina le è parsa ieri a Venezia? "A parte il risultato, dopo il primo gol preso la squadra ha reagito alla grande. Dopo lo schiaffo ha reagito, è andata anche in vantaggio e poi ha dilagato. Perciò grande impatto da parte di Vanoli ma anche la squadra che ha reagito".

Nella mediana di Vanoli manca un giocatore di rottura? "Alla fine la somma fa il totale, le caratteristiche degli undici in campo devono far sì che la squadra abbia equilibrio. Anche ieri, come nelle precedenti partite, si è sentita la mancanza in alcuni frangenti ma alla fine la squadra ha retto".