Al via la prima "Radio FirenzeViola Cup": ecco come è andata e le immagini
Si è tenuta oggi la prima edizione della "Radio FirenzeViola Cup", torneo dedicato alla categoria esordienti B 2015 organizzato da Calcio Più sul campo del Fiesole Calcio.
Protagoniste 29 squadre da tutta la Toscana con la presenza di oltre 500 bambini, che con il loro entusiasmo hanno reso ancora più festosa la manifestazione. Vittorie finali di Mobilieri Ponsacco , Africo, Marciano Robur, Sporting Cecina e Pro Soccer Lab (nelle immagini). Alle premiazioni ha presenziato anche il direttore di Radio FirenzeViola, Tommaso Loreto.
Le dieci migliori classificate in questa giornata si sono già garantite il pass per la fase finale di giugno dove parteciperanno anche le migliori dieci squadre della prossima tappa del torneo in programma all’inizio del prossimo anno
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