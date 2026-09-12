G. Ghezzi: "Mastantuono ha qualità tremende, bisogna aspettarlo"
Gustavo Ghezzi, operatore di mercato, si è così espresso a TMW sulla prova di Franco Mastantuono a Venezia: "Non è una sorpresa ma una conferma di un giocatore straordinario. Un ragazzo che ha fatto 19 anni venti giorni fa e ha qualità tremende. Bisogna aspettarlo".
Con Vanoli è un'altra Fiorentina.
“La Fiorentina ha fatto un mercato importante. Quando hai calciatori bravi è più facile. La Fiorentina farà bene. Vanoli è bravo".
Altri argentini in rampa di lancio?
“Mi aspetto tanto da Castro, avrà una crescita importante. E occhio a Pellegrino: sono sicuro che farà quindici gol. E anche l’arrivo di Molina è importante per la Roma e per tutta la Serie A".
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Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciaredi Pietro Lazzerini
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Copertina
FirenzeViolaPiù fiducia nella rosa e voglia di alzare l'asticella: il Vanoli 2.0 taglia con il passato
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
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