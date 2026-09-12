G. Ghezzi: "Mastantuono ha qualità tremende, bisogna aspettarlo"

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Gustavo Ghezzi, operatore di mercato, si è così espresso a TMW sulla prova di Franco Mastantuono a Venezia: "Non è una sorpresa ma una conferma di un giocatore straordinario. Un ragazzo che ha fatto 19 anni venti giorni fa e ha qualità tremende. Bisogna aspettarlo".

Con Vanoli è un'altra Fiorentina.

“La Fiorentina ha fatto un mercato importante. Quando hai calciatori bravi è più facile. La Fiorentina farà bene. Vanoli è bravo".

Altri argentini in rampa di lancio?

“Mi aspetto tanto da Castro, avrà una crescita importante. E occhio a Pellegrino: sono sicuro che farà quindici gol. E anche l’arrivo di Molina è importante per la Roma e per tutta la Serie A".