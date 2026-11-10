RFV Ceccarini fa il punto su De Gea: "Già la scorsa estate la Fiorentina ha pensato di cederlo"

Durante Nick&Nik, come sempre su Radio FirenzeViola dalle 16 alle 17, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha dato il suo punto di vista sulla situazione legata a David De Gea, portiere della Fiorentina reduce da una serie di errori: "Quest'estate c'era la volontà di valutare offerte per De Gea, poi non ci sono stati i presupposti perché lui voleva rimanere e nessuno si è avvicinato con grande forza. De Gea è un portiere con una grande storia ma che ha avuto momenti difficili, al terzo anno stiamo vedendo i suoi alti e bassi. Penso che a fine stagione sarà fatta una valutazione diversa e che la Fiorentina potrebbe cambiare portiere.

Ora la cosa più interessante è capire come si muoverà in questo senso la Fiorentina. Io penso sia una cosa fisiologica. Oggi l'affrontiamo come la notizia del secolo, ma era naturale che i viola facessero riflessioni sulla porta, indipendentemente dal rendimento, perché serve un ricambio generazionale anche lì. Il discorso si è aperto la scorsa estate e si riaprirà, anche se ora la priorità è quella di prendere un centrocampista a gennaio quindi queste valutazioni sono in vista di giugno".