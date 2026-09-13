Vito De Palma (Espn Argentina): "Ancora non avete visto il vero Mastantuono. Il 4-3-1-2 lo esalterebbe"

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La Fiorentina si muove a ritmo argentino: cinque gol in campionato, tutti di marca albiceleste, tre di Franco Mastantuono e due di Matteo Pellegrino. Per parlare di questa connessione su Radio FirenzeViola abbiamo ospitato Vito De Palma, giornalista di ESPN Argentina: "Vi dico subito che Mastantuono non sta giocando al suo livello, può fare molto meglio. Il calcio è fatto di circostanze anche fortunate, pensate al terzo gol che ha fatto a Venezia su rimpallo. Lui è più un trequartista, non bisogna chiuderlo troppo sulla linea laterale, è un rifinitore. Poi c'è anche Pellegrino, un giocatore di sostanza: nel gol che ha fatto c'è da sottolineare la velocità, un ragazzo di oltre un metro e novanta di solito non fa uno scatto del genere. Poi nell'analisi del momento dei viola c'è da dire che è cambiato anche l'allenatore: per me Vanoli non sarebbe dovuto andare neanche via, è stato assurdo cambiarlo. Ora lui si trova a gestire un mercato che ha stravolto la rosa e che non è stato fatto assieme a lui. Ma è un pragmatico e ha un ottimo materiale a disposizione, ci son giocatori forti come Atta e Goncalves. La squadra c'è, adesso è solo questione di mettere la chiesa al centro del villaggio come diceva Rudi Garcia.

Su Mastantuono nello specifico, senza scomodare Messi, però stiamo parlando di un top player. Secondo me è stata giusta la scelta da parte del Real di mandarlo in una realtà diversa, con meno pressioni rispetto a quella di Madrid. Lì si è perso nella galassia di campioni. Però il suo tetto di rendimento è lontanissimo, e ha già mostrato abbastanza. Se Vanoli riuscirà a costruire una squadra che lo sappia esaltare potrà davvero fare grandi cose. Ancora è un giocatore troppo mono-giocata, fa sempre le stesse cose, anche se benissimo. Ripeto, per me non è un esterno. Io non scarterei l'idea anche di un 4-3-1-2, con lui dietro a Beto e Pellegrino".