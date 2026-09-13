Antognoni incorona Mastantuono: "Un po' Baggio un po' Rui, mi ricorda Bertoni"

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Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola c'è un'intervista a Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina, che parla di Franco Mastantuono dopo la tripletta rifilata al Venezia dal calciatore argentino: "Mastantuono un 10? Diciamo un dieci e mezzo, più come Roberto Baggio. Mastantuono appartiene alla categoria di quelli che giocano dalla metà campo in su e sanno sempre inventare qualcosa. Siamo diversi come tipologia, io ero più un centrocampista, lui invece è più attaccante. Però qualcosa in comune c'è: il piede. Lui è mancino, io usavo il destro, ma la tecnica ci avvicina".

Poi si sbilancia in una previsione: "Ora che è saltato il tappo sarà più facile, ne sono certo. Se batterà anche punizioni e rigori può serenamente arrivare a 15 gol e andare anche oltre". Ancora sui paragoni: "Diciamo che in Mastantuono c'è un mix di diversi giocatori. Ci vedo qualcosa di Rui Costa ma pure di De Sisti, però se devo proprio paragonarlo a qualcuno o scelgo Daniel Bertoni, mio ex compagno di squadra e grandissimo amico".