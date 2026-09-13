Che succede con Dodo? Corriere dello Sport: "Ai margini ma nessun caso"

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Dodo resta al centro delle riflessioni in casa Fiorentina. Il terzino brasiliano, che Vanoli aveva utilizzato con continuità nella precedente esperienza in viola, è rimasto in panchina nella trasferta di Venezia, con il tecnico che ha preferito affidarsi a Jimenez. Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, una scelta che fotografa anche le nuove gerarchie sulla fascia destra. Il classe 1998, però, scrive il quotidiano, continua a far parte del gruppo e non è stato escluso dai piani della società.

Dopo la gara del Penzo, Dodo ha pubblicato sui social una frase religiosa: «Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro». Ieri, poi, un'altra risposta alle voci sul suo conto: «Sto bene, benissimo. Non credere a quello che senti». Il contratto scade nel 2027 e, al momento, il rinnovo resta in stand-by.