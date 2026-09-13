Antognoni sull'abbraccio a Commisso: "Tra noi non c'è alcun problema"

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Qualche giorno dopo le immagini che lo hanno ritratto in un evento pubblico abbracciare la famiglia Commisso tra cui in particolare il presidente Giuseppe, Giancarlo Antognoni nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha risposto anche ad una domanda su quel momento: "Io e Giuseppe B. - ha detto Antognoni - ci conosciamo bene da diverso tempo, ci siamo incontrati e ci siamo salutati, tra noi non c'è alcun problema".