La Fiorentina Primavera perde ancora: l'Empoli passa al Viola Park per 0-1
La Fiorentina Primavera cade al Viola Park contro l'Empoli, che si impone 0-1 al termine di una gara meritata. La squadra di Andreazzoli, reduce dalla sconfitta in Supercoppa proprio contro l'Atalanta, è apparsa sottotono rispetto alla prestazione di mercoledì all'Arena Civica di Milano, evidenziando diverse lacune soprattutto sul piano tecnico e difensivo.
Dopo un primo tempo senza particolari occasioni, nella ripresa l'Empoli trova il gol decisivo al 75' con Berizzi. La Fiorentina prova a reagire, ma crea poco: soltanto un paio di occasioni con Jallow. Tanti gli errori in fase difensiva, con Beldenti D. tra i protagonisti in negativo, mentre Corduneanu si distingue per una buona prestazione. I viola restano così ultimi in classifica a pari punti con la Juventus.
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