Dagli inviati Andreazzoli dopo il Ko della Fiorentina Primavera: "Ci aspettavamo queste difficoltà"

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La Fiorentina Primavera cade ancora in casa, con l'Empoli che passa per 1-0 al Viola Park. Nel post-partita il tecnico Aurelio Andreazzoli parla così della prestazione dei suoi, in questo momento ultimi in campionato.

Finora il percorso è quello che si aspettava?

"Il percorso è stato quello che ci aspettavamo. Siamo consapevoli del fatto che concedere sette anni di differenza agli avversari rappresenti un peso, ma lo sappiamo e non dobbiamo farci condizionare da questo aspetto. Credo, peraltro, che non ne abbiamo nemmeno sentito particolarmente il peso. Se c'è qualcosa che abbiamo dovuto sopportare è stata la trasferta affrontata durante la settimana. Quando rientri dopo una partita, per giunta dopo aver perso una finale, vai a letto alle quattro del mattino e il giorno successivo devi iniziare a preparare una nuova gara, la situazione cambia. Di fronte avevamo una squadra molto pimpante che, a mio parere, ha meritato il risultato. Quando una squadra è fisicamente viva, come hanno dimostrato di essere loro, e noi lo siamo un po' meno, è evidente che ci si debba aspettare che il risultato possa pendere dalla parte degli avversari.

Non siamo preoccupati: siamo esattamente quelli delle prime giornate. Questa era la quarta giornata, quindi ne mancano ancora 34. Sono tante. Abbiamo tutto il tempo per portare avanti la nostra filosofia e l'idea della società: ringiovanire la squadra, far crescere i ragazzi e migliorare sia individualmente sia come gruppo. A livello di squadra lo abbiamo già dimostrato: l'altra sera contro l'Atalanta abbiamo disputato una partita meravigliosa. Arriveranno giorni migliori."

Tornando poi sulla finale di Supercoppa Italiana persa contro l'Atalanta: "Mercoledì sera abbiamo giocato su un campo pesantissimo, che ha aggravato ulteriormente la condizione fisica. Nonostante questo, negli ultimi tre o quattro minuti di recupero la squadra ha profuso un'energia notevole e ha dimostrato di avere ancora grandi risorse. Avremmo meritato anche di riportare il risultato in parità. Non c'è solo la partita: bisogna considerare anche il fatto di andare a letto alle quattro del mattino e poi affrontare un viaggio in pullman, che non è certamente la situazione ideale. Chi è abituato a fare questa professione sa che deve mettere in conto anche queste situazioni. Sono ragazzi che si stanno avvicinando al calcio di alto livello e devono imparare a gestire anche questi aspetti. Non c'è soltanto la componente tecnica o tattica: c'è anche la gestione di determinate situazioni, che fa parte del loro percorso di crescita."

Verso la prossima sfida col Lecce: "Domani abbiamo una giornata di riposo, ma siamo anche a disposizione di Paolo Vanoli e della prima squadra. Sia noi sia l'Under 18 dobbiamo cercare di mettere la prima squadra nelle condizioni ideali per lavorare. A seconda delle loro richieste ci adegueremo e qualcuno, molto probabilmente, salterà la giornata di riposo. Naturalmente non saranno i ragazzi che hanno giocato oggi, ma per gli altri potrebbe non essere una vera giornata di riposo: sarà una giornata a disposizione della prima squadra."