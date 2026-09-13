Lo voleva la Fiorentina, ora potrebbe chiamarlo Mancini: che momento per Zoma

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In estate si era parlato di lui anche in ottica Fiorentina, ora Mohamed Ali Zoma potrebbe essere chiamato da Roberto Mancini per le gare di Nations League dell'Italia. Come riporta TMW, l'attaccante classe 2003 da ormai un anno abbondante sta stupendo tutti in Germania. Nato a Merate da madre originaria della Costa d'Avorio e da padre burkinabé, è cresciuto nel settore giovanile di quell'Albinoleffe che nell'estate 2025, un anno dopo aver venduto Issa Doumbia al Venezia, l'ha ceduto al Norimberga per poco più di un milione di euro. Un acquisto decisamente indovinato da parte di un club che milita in Zweite Bundesliga e che è allenato da Miroslav Klose. Zoma è calciatore che si adatta molto bene al 4-3-3 perché può giocare su entrambe le fasce, anche se partendo da ala sinistra può accentrarsi con più facilità e sfoggiare un destro decisamente importante.

In estate sono state rifiutate per lui un paio di offerte importanti, due proposte da 20 milioni di euro bonus inclusi di Hull City e West Ham. Il Norimberga non ha voluto in alcun modo aprire trattative consapevole del fatto che il suo valore di mercato è solo destinato ad aumentare, ha stoppato sul nascere anche i contatti con la Fiorentina.