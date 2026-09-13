FirenzeViola Tra Dodo e Joao Mario, a destra Jimenez ora ha messo la freccia

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Ieri Alex Jimenez è stato autore di una prestazione finalmente convincente impreziosita dall'assist a Mastantuono del quale sembra il partner ideale mentre per Dodo ci sono problemi con la società

Ieri a Venezia la Fiorentina si è finalmente sbloccata ottenendo i primi tre punti che, in attesa dei risultati di oggi, le hanno fatto fare un bel balzo in classifica. Mattatore assoluto Franco Mastantuono con la tripletta che porta al poker viola con il gol di Pellegrino, in una serata tutta argentina. Mastantuono a destra è riuscito a creare una bella corsa in cui Alejandro Jimenez gli ha guardato bene le spalle ed è anche salito per dialogare bene proprio con l'argentino.

Alla seconda da titolare chance sfruttata bene

Insomma anche per il terzino spagnolo si è trattata della miglior partita dopo aver dato il peggio di sé quando è partito titolare con il Frosinone in cui ha rischiato anche un rosso per una reazione esagerata sull'avversario. I numeri di questo inizio di stagione dicono: non convocato in Coppa con il Benevento (motivi disciplinari o precauzionali? Fu titolare Joao Mario sostituito al 46' per infortunio da Dodo), 28 minuti con la Roma (subentrò a Dodo titolare), 84' (titolare) con il Frosinone e panchina con il Torino. Ieri la nuova chance sfruttata al meglio e impreziosita dall'assist a Mastantuono. Peccato solo per aver sprecato - nel primo tempo - una ghiotta occasione su suggerimento dello stesso Mastantuono ma è comunque il segnale di sovrapposizioni e un'intesa che funzionano tra i due.

Joao Mario in panchina, "problemi" per Dodo: Jimenez può mettere la freccia

Jimenez ora può dunque mettere la freccia sugli altri due terzini. Joao Mario, ieri rimasto in panchina visto che i due terzini (Jimenez e Viery) sono rimasti in campo tutta la gara e magari potrebbe essere impiegato martedì in Coppa Italia. Dodo, provato in settimana da Vanoli, ieri è stato lasciato in panchina. Sul brasiliano pesano le questioni contrattuali e risponde di stare benissimo alle voci filtrate dal club che lo vorrebbero reduce da una preparazione "svagata" per le voci di mercato, pur non fuori rosa ma a disposizione di Vanoli. Insomma la situazione non sembra idilliaca e dunque lo spagnolo può approfittare per mettere la freccia sui suoi colleghi di fascia destra.