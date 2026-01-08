RFV Restelli: "Fagioli sta facendo bene ma intorno serve chi lo accompagni e sappia difendere"

L'ex calciatore viola Maurizio Restelli ha parlato della gara di ieri della Fiorentina a Roma contro la Lazio: "Fiorentina dai due volti, nel primo tempo non ha ripetuto l'ultima prestazione che l'aveva vista in ripresa anche perché la Lazio ha giocato bene. Nella ripresa mi sembra che sia entrata con altro piglio e ha rimontato poi si è rivisto qualche errore che ha portato al pareggio. Portare via tre punti ribacchiando ci stava, visti che ne abbiamo lasciati tanti".

Perché si prende gol nel recupero? "Qualche occasione la Lazio l'ha avute anche prima e il problema è un problema di applicazione in certe zone di campo. Ho visto certe cose in difesa che non vedevo ai miei tempi, l'allenatore si allibiva se le vedeva e ti spiegava bene cosa fare. Perché sulle palle vacanti arrivi sempre dopo dell'altro? Non è insomma un fatto temporale, ma di situazioni che si ripetono. Sulla carta tuttora non siamo da quella zona di classifica, è un problema di attenzione. Prima del gol ad un minuto della fine c'è stato un cross non ricordo di chi che ha avuto un varco enorme. Pellegrini ha messo in campo una palla con tranquillità e tu non gliela devi dare insomma. Poi bisogna correggersi altrimenti c'è qualcosa che non va".

I cambi sbagliati? "Potrei essere d'accordo ma nel finale di partita era giusto cambiare chi era stanco o non aveva tutti i minuti. Poi chi entra sai che entri in una situazione di alta tensione e un professionista ci deve mettere l'anima. A volte le scelte premiano l'allenatore, altre volte no. Io darei 50 e 50, sono casi. Lì se il cross non ci fosse stato e Comuzzo, che ha fatto un'ottima partita, non si fosse fatto prendere dall'ansia avremmo portato a casa i tre punti. Ma sul pareggio avremmo messo la firma prima".

Cosa pensa del mercato? "Solomon dobbiamo ancora vederlo, anche se le recensioni di chi lo conosce meglio ne parla bene. Brescianini ci serve in mezzo al campo, dà cambio di passo, va verso la porta; c'è infatti un centrocampo che deve rafforzarsi assolutamente sperando che Fagioli confermi quanto di buono visto. Lui ci serve ma intorno serve mettergli di meglio. Anche ieri nei cambiamenti di fronte siamo leggerini...Serve gente che sappia accompagnare Fagioli nell'impostazione ma sappia anche difendere"