Porta: "Fagioli è un allenatore in campo. Nasce come regista alla Juve U23"FirenzeViola.it
Antonio Porta, ex vice allenatore di Fabio Pecchia ai tempi della Juventus Next Gen, in cui figurava anche Nicolò Fagioli, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" proprio del centrocampista italiano: "Fagioli è così, è un ragazzo molto sensibile, quindi sicuramente ha avuto degli alti e bassi, ma ultimamente lo vedo come era prima. Lui deve essere un po' coccolato, ma se lo coccoli poi in campo ti può dare tanto. È un ragazzo educato che vive per il calcio. Ora è tornato ai livelli importanti a cui aveva abituato".

Si aspettava un'evoluzinone di Fagioli da regista?
"Fagioli nasce come centrocampista davanti alla difesa, infatti Pecchia l'ha utilizzato in questa posizione quando giocava nell'U23 della Juventus. Poi a Cremona giocavamo con il 4-2-3-1 e poteva giocare nei due di centrocampo o come sottopunta. Avevamo anche Gaetano e per una questione di pressing e di lavoro gli alternavamo in questi due ruoli. La sua caratteristica principale è un ottimo controllo della palla anche quando è pressato e questo, con l'ottimo passagio che ha, gli permette di fare assist come quello realizzato in favore di Gosens. Lui per come lo vedevamo io e Pecchia è un regista".

Come si esalta Nicolò Fagioli allo stato attuale?
"Nicolò Fagioli si esalta in questo modo: lui in campo è un allenatore, dopo 5' minuti dall'inizio deve avere subito un colloquio con l'allenatore per corregere eventuali errori tattici concordati prima della partita e con questo confronto è capace di risolvere i problemi durante il gioco. Deve fare parte della partita e giocando davanti alla partita tende a salire di condizione, perché più palloni tocca e meglio è. Nella fase di riconquista del pallone lui ha carettere e forza nelle gambe, quindi sia nella fase di costruzione sia nella fase d'interdizione è bravo, il suo è solo un fatto mentale. Se l'allenatore gli dà importanza lui rende meglio ed è capace di decidere le partite".

