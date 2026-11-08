Segui Fiorentina-Juventus con la lunga diretta di RadioFirenzeViola: la programmazione
Alle 20.45 c'è Fiorentina-Juventus e Radio FirenzeViola riprende la programmazione del week end con un pomeriggio ricco di appuntamenti. Dalle 15 alle 16 Andrea Bruno Savelli con i suoi ospiti aprono le trasmissioni in diretta con la "Domenica Viola" cui seguirà il "Viola Weekend" per due ore in compagnia di Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
Alle 18 inizia il lungo pre-partita condotto da Chiara Andrea Bevilacqua che dalle 20 sarà in compagnia di Lorenzo Di Benedetto per il consueto "Se fosse sempre domenica" per seguire insieme la partita Fiorentina-Juventus con Andrea Giannattasio in collegamento dallo stadio Franchi per la cronaca. Per interagire con noi scrivici su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona in diretta allo 055 77 111 71.
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