RFV Calamai: "Faccio delle riflessioni su Dragusin. E Atta dove lo metti in questa squadra?"

Dopo Fiorentina-Juventus, Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola commentando così il pareggio al Franchi: "Credo che la Fiorentina abbia imboccato una strada giusta, seppur tardiva. Oggi Atta potrebbe prendere il posto di Njie ma è impensabile togliere l'ex Torino. Atta ha bisogno di partire ma in questa squadra faccio fatica a vederlo, sono comunque bei problemi... Ma come Fagioli lo vedo fuori dall'undici titolare, almeno ora. Oggi vorrei parlare di Dragusin che continua a offrire prestazioni modeste".

Ha sbagliato sul gol? E De Gea?

"Sì, ma in generale ha fatto una grande prestazione in tutta la stagione. Poi c'è De Gea: è sceso dal trono di fenomeno che garantiva 7 punti a una squadra, oggi fa grandi errori alternati a grandi parate. La Fiorentina ha messo a posto l'attacco ora deve pensare a centrocampo e difesa. Lo stesso Viery mi pare modesto. Tornando a Dragusin, se è questo deve giocare Pongracic quando torna. Oggi ci prendiamo il bicchiere mezzo pieno sul piano del coraggio e dell'atteggiamento, dall'altra parte prendi due gol a partita: come puoi immaginare di fare qualcosa di speciale?"