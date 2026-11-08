RFV Giorgetti: "La Fiorentina sta crescendo mentalmente. Errore di De Gea grave"

Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola nel post partita di Fiorentina-Juventus, queste le sue parole: "Mi sembra di vedere una Fiorentina che sta crescendo mentalmente e questa è la notizia migliore, perché fin qui avevamo vista una squadra molto fragile e impaurita da se stessa. Negli ultimi minuti abbiamo visto occasioni come quella di Mastantuono che finalmente è rimasto in campo tutta la partita. Dal punto di vista mentale questa è una squadra più pronta a credere in se stessa. Mi piace che Vanoli sia andato incontro alle richieste della piazza, forse si sta rassegnando all'idea che se la Fiorentina vuole crescere bisogna che abbia un'impostazione in cui la qualità fa la differenza".

Quanto sarà importante il mercato invernale?

"Goncalves ha dato buoni segnali anche in quel ruolo da mezzala. Ci vorrà sicuramente un centrocampista, però al di là del mercato, in cui Paratici mi auguro ci possa sorprendere grazie allo scouting, mi sembra che la Fiorentina stia mettendo i pezzi a posto. Purtroppo a livello individuale ci sono errori gravi come quella di De Gea sul secondo gol di Bremer. In ogni caso vedo una squadra in crescita".

E Ndour?

"Non si vede mai troppo in campo poi in fase offensiva compare. Magari in giro ci sono centrocampisti più forti nelle due fasi ma lui fa sempre cose utili. E comunque, con Vanoli giocherà sempre perché in una Fiorentina votata all'attacco dà a Vanoli quel senso di protezione che altri non danno".