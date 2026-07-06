RFV Trump contro tutti e il Newyorkazo di Ancelotti: ascolta Mundialito!

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi analizziamo il dramma sportivo del Brasile, eliminato agli ottavi dalla Norvegia di un famelico Haaland, l'impresa all'Azteca dell'Inghilterra di Bellingham e Kane ma soprattutto il pasticciaccio della Fifa, che su pressione di Donald Trump ha sospeso la squalifica all'attaccante statunitense Balogun.

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