È stato Dragusin a chiedere il trasferimento alla Fiorentina. E non è finita

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L'operazione Radu Dragusin alla Fiorentina è già indirizzata verso la conclusione, con le visite mediche programmate per le prossime ore. Come riporta oggi La Nazione, Dragusin arriva alla Fiorentina in prestito oneroso (1,5 milioni) con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 17,5 milioni al verificarsi di una serie di condizioni. Dopo Viery ecco dunque anche il centrale di piede destro, con Paratici che è partito dalla difesa nella restaurazione della squadra.

Secondo il quotidiano, sarebbe stato lo stesso difensore - una volta appresa la possibilità di uno sbarco in viola - a chiedere al Tottenham di lasciarlo rientrare in Italia.

E non è finita. Perché a stretto giro di posta Paratici e Goretti si attendono di chiudere in modo definitivo il discorso Koleosho. Venerdì c’è stata un’accelerata importante, con il giocatore che ha aperto al trasferimento alla Fiorentina. Con il Burnley grandi problemi non ce ne sono mai stati: operazione da 11 milioni più qualche bonus. Accordo, questo, già trovato da tempo. Ma adesso anche il calciatore è convinto di sposare il progetto viola