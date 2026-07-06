RFV Ex all. Dragusin alla Juve U23: "Ecco perché Firenze è la svolta"

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Lamberto Zauli, allenatore di Dragusin alla Juventus Under 23, ha parlato del nuovo acquisto viola: “Sicuramente è cresciuto e ha fatto tappe importantissime. Si è allenato tanto con la prima squadra della Juventus, poi il grande passaggio al Tottenham. Poi purtroppo c’è stato questo infortunio che l’ha portato a interrompere la sua grande ascesa”.

Ci parla delle sue caratteristiche?

“È un ragazzo di una fisicità statuaria e nello stesso tempo ha una grande progressione. Tocca velocità importanti, sta giocando già nella Romania da titolare. Penso che Firenze sia una tappa importante per lui, perché non sta giocando con continuità e quindi dovrebbe venire con la cattiveria giusta”.

La sua migliore qualità è la marcatura?

“Sicuramente è la sua caratteristica principale. Sa giocare a calcio ma non è la sua qualità migliore: lui è uno che vince il duello con l’avversario”.

Dal punto di vista caratteriale si fa notare.

“Ha dimostrato subito grande personalità, sicurezza. Deve essere bravo a non farla sfociare in presunzione. Parliamo di un ragazzo che aveva già dimostrato da noi dove voleva arrivare. Quando ti compra una squadra come il Tottenham vuol dire che sei un giocatore ‘affermato’. Il suo obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto”.

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