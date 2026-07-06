Futuro in Spagna per Amatucci: accordo sempre più vicino con il Deportivo

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L'avventura di Lorenzo Amatucci alla Fiorentina sembra ormai avviata verso i titoli di coda. Come riportato da Matteo Moretto, il Deportivo A Coruña avrebbe già trovato un'intesa verbale con il centrocampista classe 2004 e adesso resta da definire l'accordo con il club viola per arrivare alla fumata bianca definitiva.

La trattativa sarebbe in una fase molto avanzata e la chiusura potrebbe arrivare tra domani e mercoledì, salvo sorprese. Per Amatucci si prospetta così una nuova esperienza all'estero, stavolta in Liga, dopo quella vissuta nella scorsa stagione sempre in Spagna ma con il Las Palmas, in Segunda Division. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il centrocampista è pronto a lasciare Firenze dopo sei anni trascorsi tra vivaio e prestiti, senza riuscire a ritagliarsi uno spazio stabile nelle rotazioni della prima squadra. Adesso la decisione finale spetta alla società viola, chiamata a definire gli ultimi dettagli per completare un'operazione che appare ormai molto vicina alla conclusione.