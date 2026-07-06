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Fabio Grosso in conferenza come davanti a Barthez a Berlino: ecco come lo presenta la Fiorentina
Un microfono, dietro un mezzo ghigno. La Fiorentina presenta così la conferenza stampa di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina che parlerà per la prima volta da tecnico viola giovedì 9 luglio alle ore 14 dal Wind Media Center del Viola Park. Una data non casuale, visto che il 9 luglio 2006 lo stesso Fabio Grosso regalava un ricordo indelebile a tutti gli italiani trasformando il rigore decisivo nella finale dei Mondiali contro la Francia.
E quel sorriso accennato che si vede sui canali social della Fiorentina è proprio quello che aveva 20 anni fa l'allora numero tre della Nazionale prima di spiazzare Barthez col mancino. Ecco il post social:
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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SocialFabio Grosso in conferenza come davanti a Barthez a Berlino: ecco come lo presenta la Fiorentina
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Copertina
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
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