Social Fabio Grosso in conferenza come davanti a Barthez a Berlino: ecco come lo presenta la Fiorentina

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Un microfono, dietro un mezzo ghigno. La Fiorentina presenta così la conferenza stampa di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina che parlerà per la prima volta da tecnico viola giovedì 9 luglio alle ore 14 dal Wind Media Center del Viola Park. Una data non casuale, visto che il 9 luglio 2006 lo stesso Fabio Grosso regalava un ricordo indelebile a tutti gli italiani trasformando il rigore decisivo nella finale dei Mondiali contro la Francia.

E quel sorriso accennato che si vede sui canali social della Fiorentina è proprio quello che aveva 20 anni fa l'allora numero tre della Nazionale prima di spiazzare Barthez col mancino. Ecco il post social: