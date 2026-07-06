Calciomercato Avanti il prossimo: la Fiorentina punta a chiudere Koleosho in attacco

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Il prossimo colpo in entrata sarà un esterno offensivo: ora la Fiorentina aspetta una risposta da Burnley per Luca Koleosho

La Fiorentina è scatenata: dopo aver chiuso due acquisti per la difesa, Viery e Dragusin, è pronta a rinforzare l’attacco. Con ogni probabilità il prossimo colpo in entrata sarà un esterno offensivo e in particolare Luca Koleosho. Il giocatore piace a Paratici che ha intensificato i contatti col Burnley. Il direttore sportivo viola ha un canale privilegiato con la Premier League, campionato che conosce a menadito e dove ha trascorso cinque anni della sua carriera.

A breve la risposta del Burnley

In questo momento la Fiorentina sta aspettando la risposta del Burnley, al quale è stata formulata un’offerta ufficiale da 11 milioni complessivi. I dirigenti inglesi stanno valutando bene la proposta dei viola prima di dare il via libera definitivo all’operazione. Le sensazioni sono buone, anche perché la retrocessione in Championship obbliga la squadra amaranto a fare cassa. Quindi è molto probabile che il responso sarà positivo. A ore la fumata bianca.

Il punto sul giocatore

Nonostante il contratto in scadenza nel 2029, Koleosho è un giocatore in vendita. La Fiorentina gli garantirà un accordo quinquennale con stipendio vicino al milione netto a stagione. Il suo arrivo permetterà a Fabio Grosso di oliare da subito i meccanismi del suo 4-3-3 che si propone di puntare con forza sulle fasce. Ecco che l’affare per l’ex Paris FC sembra sempre più vicino alla conclusione. L’idea è di portare Koleosho a Firenze entro l’inizio del ritiro.