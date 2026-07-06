RFV Orlando: "Ottimo Dragusin, la disponibilità economica ci rassicura"

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Così l'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: “Mi piace come si sta muovendo Paratici, ci fa ben sperare. Ora c’è il Mondiale di mezzo che toglie un po’ spazio al mercato, però mi sembra che la Fiorentina sia una delle più attive. Credo che il nome di Paratici porti quella sicurezza che se un giocatore viene qua vuol dire che ci sono intenzioni serie.

Cosa pensa dell'acquisto di Dragusin?

"Dragusin era cercato già l’anno scorso. Credo abbia superato brillantemente l’infortunio, mi piace molto e va sicuramente a migliorare la difesa. Da quello che si legge, almeno quattro o cinque acquisti ce li ha ancora in testa Paratici. Siamo fiduciosi”.

Sembra esserci una notevole disponibilità economica.

“Questo cambia tanto. Evidentemente dall’incontro fatto in America sono state date delle rassicurazioni da questo punto di vista. Così che Paratici possa comprare prima di vendere. Poi è chiaro che la Fiorentina dovrà vendere, perché ci sono giocatori che non vogliono rimanere, però è importante che la società riesca a utilizzare i propri soldi senza necessità di vendere”.

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