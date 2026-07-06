Social Beltran saluta Firenze e la Fiorentina: "Ho dato sempre tutto in campo"

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Lucas Beltrán ha salutato la Fiorentina con un messaggio affidato a Instagram dopo il ritorno ufficiale al River Plate, chiudendo così la sua esperienza in viola.

Di seguito le sue parole integrali: “È arrivato il momento di salutarci. Voglio ringraziarvi per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto sentire come a casa e per avermi aiutato a crescere come persona e come calciatore. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e anche altri più difficili, ma sempre con la consapevolezza di aver dato tutto in campo.

Grazie al Presidente Rocco e alla sua famiglia, a Joe Barone e alla sua famiglia, e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere la Fiorentina sempre più grande. Grazie a tutti i miei compagni di questi anni, che sono stati come una famiglia, e a tutto lo staff medico, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella quotidianità. Grazie Firenze, da oggi sarò un tifoso in più come voi, vi auguro il meglio, sempre.”

Adios Vichingo

L’avventura di Beltran in maglia viola si chiude dopo il trasferimento dal River nell’estate 2023 per circa 22 milioni di euro, con il club di Commisso che allora riesce a battere anche la concorrenza della Roma di Mourinho. In due stagioni a Firenze l’attaccante argentino ha collezionato 98 presenze complessive tra Serie A e coppe, realizzando 16 gol, non trovando mai ruolo giusto e un momento in cui ingranare davvero. L'anno scorso il prestito (deludente) al Valencia, ora per lui si apre una nuova fase della carriera proprio nel club dove è cresciuto, con il ritorno al River come passo successivo dopo la fallimentare esperienza europea.