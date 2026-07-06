Bucchioni: "Paratici ha carta bianca, vicino il cambio di Proprietà?"

vedi letture

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, ha scritto del mercato viola: "Il colpo del giorno è della Fiorentina. Paratici riporta in Italia il difensore rumeno Dragusin che aveva comprato per il Tottenham dal Genoa per 28 milioni con i bonus, dopo che la Juve lo aveva venduto ai rossoblù per meno di dieci. Dragusin, prodotto bianconero dei tempi di Paratici e molto conosciuto da Grosso ex tecnico della primavera bianconera, in Premier non ha avuto grande fortuna, in due anni e mezzo, complici gli infortuni, ha giocato solo 35 partite, ma nel campionato italiano a 24 anni può rilanciarsi alla grande. Il prestito a 2,5 e l’acquisto obbligato a 17,5 portano l’affare a venti milioni.

Paratici sta rinnovando la Fiorentina dalle fondamenta. Ha cominciato dalla difesa, dopo il centrale di sinistra, il brasiliano Viery, altri 17 milioni spesi, ora arriva il centrale di destra. Sarà la nuova coppia titolare viola. Quasi quaranta milioni spesi per i primi due giocatori danno pure l’idea che Paratici abbia davvero carta bianca e grandi risorse da impiegare per rilanciare alla grande e da subito la Fiorentina. Commisso jr ha aperto clamorosamente il portafogli o dietro Paratici c’è qualcuno pronto a comprare la società? Domanda che gira da mesi con continue ripetute smentite incorporate. Vedremo dopo il Centenario. Intanto ora Paratici si sta concentrando su Thorstvedt e Koleosho, quest’ultimo potrebbe arrivare a Firenze già in settimana".