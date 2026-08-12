T. Corsi su Pellegrino: "È ciò che serve. Kean? Dipende tutto da lui"
Così l'ex dirigente della Fiorentina, Tito Corsi, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sulle voci di mercato su Moise Kean: “Il giocatore è fuori discussione, a Firenze ha fatto meglio che nelle altre piazze. Ma dipende dal progetto. Bisogna anche capire cosa voglia fare il ragazzo. Ma la stima della piazza nei suoi confronti non fanno pensare a una sua cessione a meno di offerte importanti. L’anno scorso è stato la grande sorpresa, ora coi valori di questa sorpresa si sta cercando di costruire forse qualcosa di più importante”.
Alla Fiorentina, invece, arriva Pellegrino…
“Il problema è che va a risolvere due ruoli. Verrebbe una punta sola, contro le due che se ne vanno. Ho sentito parlare di un altro nome per l’attacco, oltre a Pellegrino”.
Ma l’argentino la convince?
“Questo ragazzo fa il centravanti, ossia ciò di cui ha bisogno la Fiorentina. Dopodiché si vedrà sul campo come si ambienterà coi compagni di squadra. È forte fisicamente e di testa. Sa fare bene il suo ruolo”.
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