RFV Michele Fratini: "Terrei Dodo, può riscattarsi con Grosso. Pongracic può partire"

vedi letture

Michele Fratini, agente e uomo mercato molto vicino a Giancarlo Antognoni, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dalla rosa attuale della Fiorentina: "Gudmundsson lo terrei, sì, ma ancora non mi ha convinto del tutto. Se dovessi sacrificare lui per prendere qualche altro giocatore, sinceramente lo lascerei andare. Fagioli invece non lo terrei. Dodô sì, mentre Kean lo terrei tutta la vita. È un giocatore sul quale la Fiorentina ha investito molto e credo che debba puntare ancora su di lui."

Perché terrebbe Dodô e non Fagioli?

"Dodô è vero che ha fatto un'annata negativa, però questa Fiorentina, soprattutto con la nuova impostazione, può valorizzarlo. Se la società dovesse prendere il centrale che serve, credo che la squadra possa fare un'ottima stagione. Dodô è il classico giocatore che può piacere a Grosso: quando si stacca lo fa bene, si sovrappone e oggi ci sono anche giocatori che possono coprirlo quando si spinge in avanti. La Fiorentina è partita bene, speriamo che possa finire ancora meglio, perché le premesse sono ottime."

Si aspettava qualcosa di più dai nuovi acquisti?

"Ho ancora delle perplessità. Non vedo questa Fiorentina completamente registrata e alcuni giocatori non mi hanno ancora rassicurato. Per esempio Vieri continuo a dire che non mi convince. Ne ho parlato anche con Paratici e lui mi ha spiegato che ha bisogno di tanti allenamenti, però io mi aspettavo un giocatore già più pronto. Lo dico con grande rispetto, ma a me non piace particolarmente."

Che tipo di centrale servirebbe alla Fiorentina?

"Mi aspetto un centrale vecchio stampo, uno che sappia guidare il reparto e dare sicurezza. Al momento, quello che mi sembra più bravo nell'uscita con il pallone è Pongracic, ma penso che alla fine possa partire."

Dove potrebbe andare Pongracic?

"Secondo me potrebbe andare al Milan. Lo stanno corteggiando molto e credo che alla fine possa essere una delle operazioni che si concretizzeranno. Se dovesse partire, la Fiorentina avrebbe bisogno di un altro centrale."