Domani la conferenza stampa di Fabio Grosso al Viola Park: l'orario
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La Fiorentina ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale con l'annuncio dell'orario della conferenza stampa di Fabio Grosso, in programma domani al Viola Park per la presentazione della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 13 agosto, alle ore 12:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Grosso in vista di Fiorentina – Benevento".
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