RFV Pucci (ACCVC): "Con Paratici la Fiorentina ha rialzato lo sguardo e il cuore viola ha ripreso a pulsare"

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Il presidente del centro di coordinamento dei viola club (ACCVC) Filippo Pucci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità della Fiorentina: "C'è stata una metamorfosi incredibile. Ritorno a maggio, quando scrivemmo una lettera disperata a Paratici invocando una ristrutturazione societaria e lui ha praticamente risposto nella prima conferenza perché ha centrato il nostro grido di dolore di non sopportare più la mediocrità in cui la Fiorentina era caduta. Lui in pratica rispose ad entrambe le domande, dicendo di voler ristrutturare la società e che non si sarebbe accontentato di arrivare ottavo quattro anni. Queste risposte hanno rinfrancato tutti e dato speranza che poi si è materializzata in questi due mesi, si capisce che si è alzato lo sguardo, all'orizzonte. E' quello che ci piace e che avremmo sempre voluto, siamo tornati all'antica, a parlare di calcio e aspettare le notizie di calcio mercato e mi auguro continui così".

Che pensa dei giocatori arrivati, quale la intriga? "Sicuramente Atta, si vede che c'è qualità e classe e poi c'è la curiosità di vedere Mastantuono. Questi sono quei giocatori che infiammano la fantasia e la speranza e la voglia di credere in uno sport meraviglioso come il calcio. E basti pensare che negli ultimi tempi sono nati tre nuovi Viola club, a Milano, Avellino e in Basilicata. Il cuore insomma ha ripreso a pulsare forte".

Cosa ne pensa di Giuseppe Commisso presidente? "Abbiamo sempre la necessità della patria e l'abbiamo individuato in Paratici. Ma lui è un manager, un dipendente e la linea la detta sempre la proprietà. Non ho avuto occasione di conoscerlo, è un personaggio ancora da scoprire per capire cosa può venir fuori. Mi ha stupito la nuova politica, completamente differente da quella precedente alla sua presidenza nonostante l'amore e la celebrazione del padre. Magari nell'ombra di un padre ingombrante è rimasto in ombra ed ora che, purtroppo per quanto accaduto al padre, è dovuto uscire allo scoperto lo stiamo scoprendo un personaggio".