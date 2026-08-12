Il Caffè Nero Bollente: "Pellegrino un colpo da non sottovalutare: è molto più di un vice Kean"

Il Caffè Nero Bollente: "Pellegrino un colpo da non sottovalutare: è molto più di un vice Kean"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma ormai vicinissimo al passaggio alla Fiorentina: "Non è un acquisto da sottovalutare, anzi. Era uno dei protagonisti della scorsa stagione tra i numeri nove della Serie A, non un attaccante bellissimo da vedere ma non importa.

Non è solo un vice Kean, come invece viene presentato: credo possa essere molto di più e possa farci immaginare una Fiorentina con due attaccanti, e in grado di far stare tranquilli anche a prescindere da Kean".

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