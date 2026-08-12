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Braschi a titolo definitivo al Thun: il comunicato della Fiorentina

Braschi a titolo definitivo al Thun: il comunicato della FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
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di Redazione FV

La Fiorentina ha comunicato la cessione di Riccardo Braschi a titolo definitivo al Thun. Questa la nota ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Braschi al Thun F.C. Il classe 2006, cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina, ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto per la Fiorentina Primavera mettendo a segno 19 gol, confermandosi capocannoniere della squadra nella stagione 2025/26".