Antognoni rivela: "Non credo che andrò al centenario, i rapporti con il club sono nulli"

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Lo storico numero dieci della Fiorentina ed ex dirigente viola, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato quest'oggi una lunga intervista a la Repubblica, nel corso della quale, tra i vari temi toccati, ha parlato anche della sua possibile presenza alla festa per i 100 anni di storia del club: "Cinque anni fa volevano demansionarmi. Non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo. Da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti con il club sono nulli. Ora c’è il Centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò. Servirebbero passi più concreti. Futuro viola? Vorrei vedere una squadra giovane, che lotti per tornare in Europa. Grosso penso sia la scelta giusta per la panchina".

Sul suo legame invece ormai storico con la Fiorentina ha rivelato: "È stato amore a prima vista. Arrivai a 18 anni, dopo tre partite si creò un connubio tra me e il popolo fiorentino che si è protratto nel tempo.