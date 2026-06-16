Calciomercato

CSC Flash, Amatucci rientra per ripartire. Viola su Ounahi e non solo

CSC Flash, Amatucci rientra per ripartire. Viola su Ounahi e non soloFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 15:36Primo Piano
di Niccolò Santi

Nuovo appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”, la pillola di mercato a cura della nostra redazione. 

Amatucci rientra

Il Las Palmas non riscatterà Lorenzo Amatucci per 5 milioni, il giocatore tornerà a Firenze dove però non resterà. La Fiorentina cercherà di monetizzare dalla sua cessione, ci sono due club spagnoli ancora ignoti su di lui. Si può prospettare un altro prestito.

Nuovo centrocampista

La società viola è alla ricerca di nuovi centrocampisti, Ounahi lascerà il Girone dopo il Mondiale, anche Thorstvedt è un obiettivo dei viola.

CSC Flash: Dilemma Amatucci: i tifosi lo vogliono in viola, la Fiorentina lo lo vuole cedere