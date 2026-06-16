Calciomercato
CSC Flash, Amatucci rientra per ripartire. Viola su Ounahi e non solo
FirenzeViola.it
Nuovo appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”, la pillola di mercato a cura della nostra redazione.
Amatucci rientra
Il Las Palmas non riscatterà Lorenzo Amatucci per 5 milioni, il giocatore tornerà a Firenze dove però non resterà. La Fiorentina cercherà di monetizzare dalla sua cessione, ci sono due club spagnoli ancora ignoti su di lui. Si può prospettare un altro prestito.
Nuovo centrocampista
La società viola è alla ricerca di nuovi centrocampisti, Ounahi lascerà il Girone dopo il Mondiale, anche Thorstvedt è un obiettivo dei viola.
autore
Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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Primo Piano
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