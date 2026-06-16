FirenzeViola Galloppa rivela: "Dopo Mainz i giocatori della Fiorentina mi chiesero di restare"

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Daniele Galloppa lascia la Fiorentina e si presenta al Modena: nel corso della sua prima conferenza da tecnico degli emiliani, l'ex allenatore della Primavera viola ha rivelato un retroscena che riguarda il suo brevissimo excursus da guida della prima squadra. Risale tutto a novembre scorso quando, tra l'esonero di Stefano Pioli e l'arrivo di Paolo Vanoli, fu chiamato ad allenare De Gea e soci per una settimana, con tanto di esordio in Conference con sconfitta a Mainz: "Ho avuto la fortuna di lavorare sei anni per la Fiorentina e mi sento di ringraziare una società che mi ha fatto crescere tanto e tutte le persone che mi sono state accanto e che hanno lavorato con me.

Post-Mainz

E sulla gara di Conference ha detto: "È stato molto breve, ma mi sono reso conto che non è per tutti. Soprattutto in quel momento, le pressioni erano altissime. Dopo tre giorni, alcuni giocatori mi avevano chiesto di rimanere e significa che forse qualcosa, seppur in poco tempo, avevo trasmesso. Era veramente difficile stare dentro a quella situazione".

I sei anni in viola

Daniele Galloppa ha guidato la Primavera Fiorentina dal 2023 al 2026, dopo tre stagioni alla guida dell’Under 17 viola. Nella stagione 2023-24, al suo debutto sulla panchina della Primavera, ha conquistato la Coppa Italia Primavera, primo grande trofeo della sua gestione. Nel 2024-25 ha confermato la crescita della squadra portandola fino alla finale Scudetto, poi persa contro l’Inter Primavera. L’annata 2025-26 ha rappresentato il culmine del suo percorso: la Fiorentina ha chiuso stabilmente ai vertici del campionato e ha conquistato lo Scudetto Primavera, riportando il titolo a Firenze dopo 43 anni. Oltre ai risultati, Galloppa si è distinto per la valorizzazione di numerosi giovani talenti del vivaio, contribuendo alla loro crescita tecnica e al passaggio verso il calcio professionistico.