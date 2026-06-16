FirenzeViola Amatucci divide Firenze. Torna alla Fiorentina e valuterà Grosso: la situazione

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Amatucci ha conquistato le Canarie ma il riscatto non arriverà. La palla passa alla Fiorentina e a Grosso che lo dovrà valutare

C'è un nome che più degli altri intriga i tifosi della Fiorentina tra i tantissimi giocatori pronti a rientrare dai rispettivi prestiti, Lorenzo Amatucci. Il classe 2004 si è messo in mostra per la seconda stagione consecutiva, conquistando il cuore dei tifosi del Las Palmas in Segunda Division, in Spagna, che hanno visto sfumare la promozione in Liga solo alla fine in favore del Malaga. Dopo l'esperienza in Serie B alla Salernitana, anche la squadra delle Isole Canarie ha puntato tanto su Amatucci ma non

La stagione al Las Palmas

42 partite, nessun gol e 4 assist. Ma la stagione di Amatucci al Las Palmas è andata oltre i singoli numeri, perché il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ha conquistato fin da subito i tifosi dei Pio-Pio a suon di prestazioni convincenti anche e soprattutto nel finale di stagione, protagonista anche nella doppia sfida contro il Malaga. Il motivo per cui il Las Palmas si tira indietro per quanto riguarda il riscatto è soprattutto legato al prezzo del calciatore comunque inarrivabile per una squadra di Serie B spagnola. In caso di promozione avrebbe sicuramente fatto un tentativo per la permanenza del classe 2004 che in Spagna si è trovato benissimo.

Cosa farà la Fiorentina?

Per Paratici e gli uomini mercato della Fiorentina la direzione sembra quella di lasciar partire di nuovo il calciatore verso altri lidi, stavolta magari in una massima serie auspicabilmente in Serie A. Il Torino ha già manifestato interesse ma anche due club di Liga, Getafe e Rayo Vallecano, come rivelato da Paco Cabrera, giornalista de La Provincia. La lista di pretendenti è ancora più lunga, prima però dovrà essere Fabio Grosso a valutare il calciatore all'inizio del ritiro. Poi il club valuterà se mandarlo via in prestito oppure cederlo a titolo definitivo.