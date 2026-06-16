Fiorentina, ecco il metodo Paratici sul mercato: fitta rete di contatti e autonomia decisionale
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Questa mattina il Corriere Fiorentino, nel fare un quadro generale di quella che è la figura relativa a Fabio Paratici, ha anche descritto il metodo di lavoro sul mercato del dirigente ex Juve e Tottenham. L’aspetto forse più caratteristico di Paratici è il fatto di lanciare quante più "reti" possibili. Chiede, telefona, sonda si informa su decine e decine di giocatori (anche per depistare), costruisce una gerarchia (prima, seconda, terza scelta per ogni ruolo) e, al momento opportuno, prova a chiudere.
Per questo il ds viola ha bisogno di massima autonomia. Perché quando è al dunque non vuol perdere tempo. Per lo stesso motivo, e per questa sua "smania", può pescare talenti e occasioni clamorose come, ovviamente, cadere in errori pesanti.
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