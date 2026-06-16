FirenzeViola Profili di spessore e speranze in crescita, e se il futuro facesse meno paura?

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Dai primi rumors di mercato arrivano nomi e profili interessanti. Al netto delle prime voci di mercato, se fossero davvero questi gli obiettivi dell'estate di Paratici il futuro potrebbe fare meno paura

Non c’è che dire, i primissimi orizzonti di mercato lascerebbero ben sperare. E’ un po’ questa la sensazione con la quale il popolo viola si prepara a una settimana che potrebbe concedere anche le prime risposte. Già, perché in attesa della probabile conferenza stampa che giovedì o venerdì dovrebbe vedere protagonisti Ferrari e Paratici di ritorno dagli USA, i primi nomi che circolano intorno alla Fiorentina di Grosso raccontano di un setaccio importante. Di una ricerca che riguarda obiettivi certamente di spessore.

Da Ruggeri a Udogie

D’altronde a una prima forma di spaesamento di fronte alle avances dei viola per Ruggeri dell’Atletico Madrid è seguito un ampio rifiorire di speranze, dettate da altre ipotesi che fanno sfregare le mani. Perché, per esempio, mettersi sulle tracce di Udogie significa immaginare una ristrutturazione sulle fasce sicuramente importante, e perché lo stesso profilo di Norton-Cuffy, sempre per le corsie esterne, resta più o meno su un livello come minimo intrigante.

Discriminante budget

Chiaro, tutto dovrà essere valutato alla luce di reali trattative che, giusto sottolinearlo, ancora non esistono, eppure sapere che la Fiorentina s’interessa anche a giovani dal curriculum internazionale, come Koleosho, non può che rasserenare e soprattutto regalare un pizzico di credibilità in più a quanto riferito dal presidente Commisso. Che non si sarà sbilanciato più di tanto con dichiarazioni molto generiche, ma che evidentemente è pronto a mettere in mano a Paratici un budget importante per costruire quella “Squadra migliore possibile” che il ds ha preannunciato direttamente sabato, qualche ora prima di prendere l’aereo per far ritorno in Italia.

Le altre novità

Come detto le idee maturate nelle riunioni americane dovrebbero esposte a breve, nel giro di qualche giorno e direttamente dal Viola Park, dove i due dirigenti sono tornati operativi. Ma non sarà solo il campo ad attirare curiosità e attenzioni, almeno a giudicare dai tanti cambiamenti in ponte anche nella struttura societaria. Un’organizzazione, quella viola, destinata a modificarsi anche in virtù di nuove figure in arrivo in altri ambiti della gestione del club, e che avrà il compito di accompagnare la ripartenza (obbligata) di una Fiorentina reduce da una delle più brutte annate della sua storia e già proiettata verso la stagione del suo centenario.