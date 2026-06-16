Il CNB di oggi: "Ma quale anno di transizione. Paratici vuole una Fiorentina da Europa"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato delle ambizioni della Fiorentina: "Ieri sera a Zona Mista su TRV38 è stato fatto un sondaggio chiedendo che tipo di obiettivo svilupperà il lavoro di Paratici, se Europa League, se Conference League oppure se un anno di transizione per poi essere di nuovo competitivi ai massimi livelli. Sono rimasto sorpreso dal risultato perché la maggior parte dei tifosi ha risposto che si va verso un anno di transizione. Questo testimonia il momento di scetticismo e di attesa su quelli che saranno gli effetti del lungo vertice americano.

Io non credo questo, perché un anno di transizione non riaccenderebbe alcun tipo di entusiasmo sulla Fiorentina e non cancellerebbe lo scetticismo. Io invece credo che, leggendo i nomi sul mercato, non ci sia intenzione di perdere tempo e che ci sia la volontà di presentare già ad agosto una squadra che sia pronta per riprendersi un posto in Europa".