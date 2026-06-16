Ghedjemis in orbita Fiorentina: il Frosinone lo valuta 15 milioni

vedi letture

La Fiorentina è su Farès Ghedjemis. Secondo quanto riporta Tele Radio Stereo, l’attaccante del Frosinone che in questo momento è impegnato ai Mondiali con la sua Algeria, ha molto mercato. In Serie A piace al Bologna oltre che alla squadra viola, ma - come riportato - sono arrivate offerte importanti anche da Francia, MLS e Premier. Il Canarini lo valuta 15 milioni di euro.