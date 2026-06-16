RFV Cabrera: "Amatucci al Las Palmas è stato sensazionale. Su di lui ci sono due club della Liga"

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Paco Cabrera, giornalista de La Provincia, quotidiano spagnolo che segue da vicino le vicende del Las Palmas, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Radio FirenzeViola nel corso della quale ha parlato della stagione che il classe 2004 viola Lorenzo Amatucci ha passato in terra spagnola. Queste le sue parole a "Chi si compra?": "Amatucci ha avuto una stagione impressionante, il piccolo Gattuso. È stato davvero impressionante. Tenete conto che ha giocato 42 partite, 40 di regular season e 2 di playoff. Ha saltato solo una partita per un lutto familiare ad inizio stagione e poi ha trascorso una gara in panchina non ricordo se per stanchezza o se per un affaticamento muscolare. Le sue 42 partite si traducono in 3500 minuti, il terzo più utilizzato in rosa. Una colonna fondamentale nle centrocampo del Las Palmas. Io non lo conoscevo ed è arrivato qui in sordina. Il ds del Las Palmas Luis Elghera ha però sempre avuto legami con l'Italia avendoci giocato. Qui abbiamo avuto Aquilani e Boateng e ora ci sono Pedrola arrivato dalla Sampdoria e Iker Bravo dall'Udinese. A me però Amatucci ha sopreso moltissimo".

Uno dei motivi del suo successo può essre legato alle caratteristiche del calcio spagnolo? "Si le sue caratteristiche si incastrano alla perfezione con il calcio spagnolo. È un mastino, un giocatore molto versatile di fantasia che recupera palloni, che sputa sangue e che lavora con o senza la palla. È quel profilo di giocatore che manca al calcio Canario, è un grandissimo lavoratore, molto aggressivo che pressa e fa un enorme lavoro anche senza palla. Qui dal Las Palmas ci risulta che ci siano diverse squadre di Liga, come come il il Getafe, che sta seguendo i passi di Amatucci, ma anche come il Rayo Vallecano. È un giocatore che ha un ottimo mercato qui in Spagna, grazie al suo percorso nel Las Palmas, io ci tengo a ribadirlo non lo conoscevo ma comunque parliamo di un giocatore che ha fatto anche le nazionali giovanili con l’Italia. Qui ad ogni modo si parla già tantissimo di lui".

È vero che la Palmas avrebbe voluto comprare il giocatore, però, il prezzo del diritto di riscatto era troppo alto? "Il presidente del Las Palmas Miguel Angel Ramirez ha detto che il giocatore era valutato per quanto riguarda il riscatto tra i 10 e i 13 milioni, cifra impossibile per il Las Palmas, esorbitante e di conseguenza l’idea di un acquisto è stata scartata fin dal principio”.

Ma per quanto hai visto, credi che un giocatore come lui meriterebbe un minutaggio importante nella Fiorentina il prossimo anno comunque in un club di serie A? "Io credo di si di sì, non seguo al massimo la Serie A però mi sembra un giocatore eccezionale. Pedrola è arrivato dalla Samp Iker Bravo dall’Udinese ma Amatucci è stato nettamente superiore a entrambi, certo sono ruoli differenti, ma non capisco come questo giocatore non sia per esempio ad un Como o comunque in una qualunque squadra in Serie A".

Che idea ti sei fatto in generale della stagione del Las Palmas? "È stata positiva durante il campionato, gli darei un sei/sette ma è andata male nei playoff, molto male, è stato un disastro anche per colpa dell’allenatore Luis Garcia che ha sbagliato i cambi. Nel complesso comunque è stata una buona stagione. Il La Palmas ha fatto 73 punti quinto in regular season, poi la zavorra degli infortuni sulla linea del traguardo nella fase finale, anche con il compagno di reparto di Amatucci. Tanti infortuni, tanti imprevisti e alla fine ti sei ritrovato ai playoff e sei stato sconfitto dal Malaga anche per i cambi dell’allenatore, come ad esempio la sostituzione di Jese, il migliore, per far entrare Iker Bravo. Alla fine il Las Palmas ha perso con il Malaga all'andata e ha pareggiato al ritorno quindi direi una buona stagione, brutti playoff e Amatucci sensazionale e per il club si apriranno ancora una volta le porte della Serie B”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa.