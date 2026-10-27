RFV Lucchesi: "Vanoli qui per il valore della continuità, se non serve deve andare a casa"

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio Firenze Viola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola, a partire dal confronto con lo scorso anno, con stessi punti ed errori, nonostante l'investimento di oltre 100 milioni

"Credo che la Fiorentina sta dimostrando di essere una buona collezione di giocatori che però non sono squadra. Meglio che nella costruzione di una squadra tu sbagli qualcosa e stringendo i denti arrivi a gennaio per rimediare. Ma se per il secondo anno consecutivo c'è stato un grande investimento e si capisce che la proprietà, nonostante i cambi managereriali, incidano in qualcosa. Ora bisogna guardare avanti e mi sembra che rispetto allo scorso campionato hai più qualità e un livello più alto, se gli trovi la quadra".

C'è sterilità in attacco ma anche peggiore difesa:

"Quando non fai gol e prendi tanti gol... Due e mezzo a partita sono troppi. La ricerca dell'equilibrio è di una squadra a trazione anteriore per questo prende tanti gol. Lì c'è tanto da lavorare e vorrei essere dentro per capire perché cambiando tanto questo equilibrio non lo trova. Cerchiamo allora di mantenerlo intorno all'equilibrio per non creare ulteriore confusione".

Paura di finire male?

"Lo deve avere la squadra che dovrebbe giocare con cattiveria e fame di fare il punto che ti aiuta ad uscire dalla situazione".

Cosa fare con Vanoli?

"Se va di questo passo finisce per andare a casa. Il valore aggiunto di Vanoli della continuità perché conosceva l'ambiente e una parte della squadra, ma se non serve a sbloccare queste acque stagnanti in cui si trova la squadra deve andare via. Tra quattro-partite c'è poco da fare e ammazzi il patrimonio giocatori. Ma prima di pensare alla questione finanziaria va pensato a quella sportiva"