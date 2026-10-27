Lesione al bicipite femorale per Marin Pongracic: ecco il report medico

La Fiorentina ha reso noto il report medico di Marin Pongracic che andrà incontro ad alcune settimane di stop, un mese circa, e che dunque tornerà solo dopo la sosta. Il giocatore si è infortunato durante la gara con l'Inter a San Siro ed è stato costretto ad uscire. Questa mattina gli esami che confermano la gravità dell'infortunio.

"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane".